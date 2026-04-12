Nach zuletzt zweimaliger Punkteteilung mit den beiden Aufsteigern fand der FSV Floh-Seligenthal am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurück. In einer ereignisreichen Partie der Kreisoberliga behielten die Floh-Seligenthaler die Oberhand und besiegten den FSV Rot-Weiß Breitungen mit 4:2. Während die Hausherren über weite Strecken das Spiel kontrollierten, sorgte eine wechselhafte Schlussphase noch einmal für ein bisschen Spannung auf dem Kunstrasen in Seligenthal.