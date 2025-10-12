Die Stahlelf macht es ähnlich wie die Zugvögel – die einen ziehen von Herbst bis Frühling in den Süden, die anderen bei zunehmender Nässe und Kälte vom Trusetaler Gehege nach Norden auf den Brotteröder Kunstrasen. Und so empfingen Trainer Stefan Fischer und seine Spieler am Sonntag zum ersten Spiel in Brotterode seit sechs Monaten den FC Zella-Mehlis. Die Luftveränderung tat den Gastgebern gut, mit einem überzeugenden 2:1 bezwang man starke Gäste.