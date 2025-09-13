Von jenseits der Silge schallte während der Partie – gleich einem Sirenengesang – bereits die Kirmesmusik zum Kunstrasenplatz hinüber. Doch beim FSV Floh-Seligenthal war klar: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der Heimsieg gegen Aufsteiger SG FSV Mittelschmalkalden musste sich auch wahrlich erarbeitet werden, doch am Ende durften die Gastgeber mit einem 2:0-Sieg im Gepäck zum wohlverdienten Feiern auf der Kirmes übergehen.