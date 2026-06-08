Seit dem Aufstieg Floh-Seligenthals im Jahr 2013 in die Fußball-Kreisoberliga war Torsten Clemen aus Schmalkalden auf der Trainerbank des FSV nicht wegzudenken. Am Sonntag (7. Juni) ging diese Ära zu Ende, denn Clemen kann am letzten Spieltag der Saison in einer Woche, dem Heimspiel gegen Oepfershausen, aus privaten Gründen nicht vor Ort sein. Entsprechend rührend wurde es nach dem Abpfiff in Goldlauter-Heidersbach im Mannschaftskreis, als das Team seinen langjährigen Co-Trainer noch einmal hochleben ließ.