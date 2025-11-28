Zehn Minuten Autofahrt liegen zwischen beiden Orten, aber im Fußballkosmos des Ilm-Kreises trennen den SV Germania Ilmenau und den FSV Martinroda oft nur wenige Schritte: Am Samstag um 14 Uhr steigt auf dem Kunstrasen im Ilmenauer Stadion Hammergrund das Kreisoberliga-Derby des 13. Spieltages – ein Duell, das weit über die aktuelle Tabellensituation hinaus Bedeutung hat. Auch wenn Spitzenreiter Ilmenau mit 28 Punkten als Favorit ins Spiel geht und Martinroda als Fünfter mit 20 Zählern ebenfalls eine überzeugende Saison spielt, steckt die eigentliche Geschichte dieses Derbys im Detail: Kaum zwei Mannschaften der Liga sind personell so eng miteinander verwoben wie diese. Angepfiffen wird die Partie von Schiedsrichter Konrad Götze aus Arnstadt.