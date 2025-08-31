Ohne die Stammspieler Heyn, Hertel, Amarell, M. Grebhan, Wolfenstetter, Machts und Weiß war Ilmenau personell doch etwas gehandicapt. Auf dem kleinen Platz waren in erster Linie kämpferische Tugenden gefragt und die zeigte der Gastgeber vornehmlich in der ersten Hälfte in beeindruckender Manier. Der Halbzeitstand spiegelte keinesfalls die Spiel- und Chancenanteile wider. Ilmenaus Trainer sprach von viel „Dusel“. Dabei begann die Partie für den Gast verheißungsvoll. Ein weiter Einwurf von Meyer in den Strafraum wurde zu kurz abgewehrt und von der Strafraumgrenze knallte Careaga Izaguirre den Ball unhaltbar per Drop-Kick flach in die kurze Ecke (6.).