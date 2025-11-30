Mit einem 6:2-Erfolg gegen den FC Zella-Mehlis ging die Spitzenpartie Dritter gegen Vierter der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig auf dem Kunstrasenplatz in Seligenthal überraschend eindeutig an den SV 08 Thuringia Struth-Helmershof.
Eine torreiche Spitzenpartie entscheidet Struth-Helmershof deutlich mit 6:2 gegen den FC Zella-Mehlis für sich und festigt beim Gang in die Winterpause Rang zwei.
