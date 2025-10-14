Die neue Saison in der Kreisoberliga Mittelthüringen ist noch jung, doch schon jetzt deutet sich ein spannender Kampf um die Spitzenplätze an. Besonders der SV Germania Ilmenau hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er zu den absoluten Topfavoriten zählt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Giehl dominierte die Liga, ehe sie am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den FSV Grün-Weiß Blankenhain erstmals Punkte abgeben musste.