Man müsse schon mehr als ein Jahrzehnt in den Fußball-Annalen zurückblättern, um im Fußballkreis Rhön-Rennsteig einen Verein zu finden, der gleich dreimal hintereinander die Meisterschaft erringen konnte. Der SG SV Dietzhausen/SV Dolmar Kühndorf ist das 2026 gelungen. Der sportliche Abschluss am letzten Spieltag der Kreisoberliga fiel am vergangenen Samstag (6. Juni) zwar aus (Blau-Weiß Völkershausen sagte ab und trat nicht an), doch geehrt wurde der alte und neue Titelträger dennoch. Im Anschluss war Zeit, um auf die alte Saison zurück- und die neue vorauszublicken.