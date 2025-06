Liga-Spitzenreiter SG SV Eintracht Ifta zeigte sowohl in seinen beiden Nachholpartien als auch am vorletzten Spieltag keine Schwächen. Nach ihrem 2:1-Auswärtssieg beim Siebten SG SV Wandersleben sicherten sich die Eintracht uneinholbar die Tabellenführung und damit den Aufstieg in die Landesklasse. Vor 133 Zuschauern trafen Marius Schwanz und Tobias Leinhos für die Iftaer. Beide Treffer erzielte die Eintracht erst in der Schlussviertelstunde. Auf den Plätzen in Vacha und in Mosbach wurde das natürlich mit recht viel Wehmut registriert. Tobias Leinhos Leinhos vom Spitzenreiter hat zudem einen großen Schritt gemacht, um sich die Torjägerkanone in der zu Ende gehenden Saison zu sichern. Der Iftaer Angreifer führt vor dem letzten Spieltag mit 25 Treffern vor Martin Franke vom FC Schweina-Gumpelstadt, auf dessen Konto 25 Tore stehen.