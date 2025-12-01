Die SG Herpf hat erste Flecken auf ihrer bis dahin blütenweißen Heimweste. Im Duell gegen Brotterode-Trusetal kassierte die Hutterer-Elf die ersten Gegentore auf heimischem Geläuf – und gleich drei. Am Ende stand aber ein klarer 8:3-Heimerfolg.
