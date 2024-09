Nach Wochen, in denen Louis Exner keinen einfachen Stand im Kader der Spielgemeinschaft Goldlauter hatte, geschweige denn einen sicheren Stammplatz, hat sich die „Exe“ auf ungewohnter Position mit einem herausgekämpften Elfmeter und zwei Toren zurückgemeldet. Selbst Gegnercoach Andreas Schmidt von Meiningens Landesliga-Reserve lobte Exner für seine Einsatzfreude: „Der war giftig! Er hat immer nachgesetzt, war präsent in den Zweikämpfen. Er hat unsere Abwehrkette das ein oder andere Mal altaussehen lassen.“ Mit seinen beiden Treffern zum 3:1 und 4:1 in der 61. und 67. Spielminute zerstört die „Exe“ dann auch die zarte Hoffnung der Meininger, die nach Philipp Oehrigs Kopfball zum 2:1-Anschluss in der 47. Minute kurzzeitig aufgekeimt war.