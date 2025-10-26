So richtig konnte keine der beiden Mannschaften nach dem Abpfiff feiern. Während die Gäste den ersten Spielabschnitt bestimmten, war es die Heimelf die nach Wiederanpfiff immer mehr die Spielkontrolle erlangte. Die äußeren Bedingungen waren nicht die besten: Regen, Sturm und das bei diesem Wetter nicht optimale Flutlicht stellten beide Mannschaften schon von vorn herein vor eine Herausforderung.