Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Das weiß nun auch der SV Stahl Brotterode-Trusetal und sein Toptorjäger Brian Peter. Der Stürmer handelte sich in den eigenen vier Wänden eine Knieverletzung ein. An Fußballspielen war am Sonntag (8. März) in Goldlauter-Heidersbach nicht zu denken. „Da fehlen halt auch 14 Tore heute. Das hat man vielleicht auch gemerkt: Vorne drin waren wir nicht ganz so agil“, stellt Stahlelf-Trainer Stefan Fischer nach der 0:2-Niederlage gegen Goldlauter fest. Es ist nicht die einzige schmerzhafte Absage, die Fischer hinnehmen musste.