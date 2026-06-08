Auch der Gast aus Bad Blankenburg konnte den Lauf von Ilmenau mit jetzt fünf Siegen in Folge nicht stoppen. Hatte Ilmenau mit diesem Gegner, ob seines kompakten und mannschaftlich geschlossenen Auftretens, immer seine Probleme, konnte man sich diesmal doch recht eindeutig durchsetzen und dies auch im Ergebnis letztlich zum Ausdruck bringen. Auch das Fehlen von Ilmenaus Spielmachern Finn und Careaga Izaguirre war an diesem Nachmittag kein Handicap und wurde gut überspielt. Trainer Giehl formierte die Viererkette neu, mit Gomez in der Innenverteidigung und Seidler auf rechts wurden diese Positionen völlig neu besetzt. Dies sollte sich im Spiel auch in „Zählbarem“ auszahlen.