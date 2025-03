Nach der starken Vorstellung der Vorwoche in Haarhausen musste Trainer Giehl seine Mannschaft nur auf einer Position verändern. Für den verhinderten Amarell begann Helbing in der Viererkette und Weiß rückte ins rechte Mittelfeld. An die Leistung in Haarhausen anzuknüpfen war das erklärte Ziel und somit weiter in der Erfolgsspur zu bleiben. Vornehmlich in der ersten Hälfte gelang dies Ilmenau eindrucksvoll.