Derbyzeit am Freitagabend (4. April): Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Dietzhausen und Kreisoberliga-Primus 1. Suhler SV bot den 220 Zuschauern einiges an Spannung und Emotionen – und bisher Einmaliges: Der 2:1-Sieg des SVD auf dem heimischen, kleinen Nebenplatz bedeutet Suhls erste Niederlage in dieser Spielzeit.