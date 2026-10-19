Nur wenige Zentimeter trennen die Spielgemeinschaft Wernshausen/Schwallungen am Samstagnachmittag (17. Oktober) vom allerersten Punktgewinn in dieser Saison. Mit einer Seitwärtsbewegung verschafft sich Pascal Fleischer, der Zehner des Schlusslichts der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig, in der 89. Spielminute an der Strafraumkante gegen Zella-Mehlis’ Leonard Schleicher den nötigen Platz, um noch einmal zum Schuss anzusetzen. Fleischer schlenzt mit Links, die Blicke werden lang, dann wackelt das Lattenkreuz und die Kugel prallt zurück in den Strafraum.