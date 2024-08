Jede Menge interessante Partien stehen auf dem Programm des vierten und fünften Spieltages, der am Freitag und Sonntag in der Westthüringer Kreisoberliga gespielt wird. Wenn das Wetter mitspielt, dürfte es in Vacha beim Derby gegen den SV Kali Unterbreizbach wieder eine Riesenresonanz geben. In der vergangenen Saison sahen die weit über 500 Zuschauer einen überraschenden Erfolg der Kali-Männer. Die in der neuen Spielserie verlustpunktfreien Vachaer haben also noch eine Rechnung offen. Wie auf den anderen Plätzen auch, ist am Freitag um 18 Uhr Spielbeginn.