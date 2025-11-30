Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga-Hinrunde traf Ilmenau auf den Ortsnachbarn aus Martinroda. Um die Austragung dieses Derbys nicht zu gefährden, die Witterung unter der Woche hatte dem Platz im Ilmenauer Hammergrund arg zugesetzt, entschieden Ilmenaus Verantwortliche, das Spiel auf den Kunstrasenplatz in Langewiesen verlegen zu lassen. Da Langewiesen sein Punktspiel vorher bestritt, wurde die Anstoßzeit auf 17 Uhr gelegt, unter Flutlicht. Vor stattlicher Kulisse sahen die rund 150 Zuschauer ein temporeiches gutes Kreisoberligaspiel, in dem sich letztlich der Tabellenführer verdient mit 5:0 durchsetzte.