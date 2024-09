Bereits am Samstag trifft Ligaspitzenreiter 1. Suhler SV auf Jüchsen, die Dietzhausen am vorigen Wochenende im Elfmeterschießen aus dem Ligapokal-Wettbewerb geworfen haben. Eine halbe Stunde später, um 15.30 Uhr, hat der FC Zella-Mehlis den bislang sieglosen SV Dreißigacker in der Arena „Schöne Aussicht“ zu Gast. In der Alten Straße starten die Zella-Mehliser Frauen am Sonntag in die neue Saison. Die Dietzhäuser Damen, Meister der Vorsaison, absolvieren tags zuvor bei Brotterode-Trusetal ihr erstes Saisonspiel in der Kreisoberliga.