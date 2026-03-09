Nach dem Trubel beim Hinspiel im August samt Polizeieinsatz war für das Kreisoberliga-Derby zwischen der SG Wernshausen/Schwallungen und der SG FSV Mittelschmalkalden am Sonntag womöglich leichte Sorge angebracht. „Im Vorfeld haben beide Trainer noch einmal miteinander gesprochen und entsprechend darauf eingewirkt. Wir wollen es ruhig haben und Fußball spielen“, erklärte Wernshausens Trainer Michael Winterer. Vor mindestens 150 Zuschauern gab es dann ein faires Spiel von beiden Mannschaften. Die verbleibenden Gemeinsamkeiten zum August: Das gute Wetter und ein Sieg für Wernshausen/Schwallungen nach Rückstand.