Beim Match der Woche schauen wir am Sonntag auf die Mannschaften im Tabellenkeller. Die Begegnung lautet hier SV 07 Häselrieth gegen den Hainaer SV. Das Schlusslicht der höchsten Kreisspielklasse und der bereits feststehende Absteiger empfängt am Mohnhäcksweg mit der Mannschaft aus dem Grabfeld den Tabellendreizehnten. Freies Wort hat bei den Vereinen nachgefragt. Was Häselrieths Trainer Robert Rückner und Hainas Routinier Mathias Engelmann für das Spiel erwarten: