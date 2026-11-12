Die Hinrunde der Kreisoberliga der Saison 2026/27 ist bis auf zwei Nachholer abgeschlossen. Dennoch geht es noch nicht in die Winterpause. Denn es folgen im Kalenderjahr 2026 noch zwei komplette Spieltage der Rückrunde. Die ersten zehn Teams in der Kreisoberliga-Tabelle vom Primus Schönbrunn bis zum Neuling aus Effelder auf Position zehn trennen dabei lediglich neun Punkte. Damit ist Spannung pur in der Restsaison vorprogrammiert.