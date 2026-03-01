Mit diesem Nachholspiel vom vierten Spieltag startete Ilmenau in die Meisterschaftssaison in diesem Jahr. Die Vorbereitung dafür war alles andere als normal, brachte das Winterwetter der vergangenen Wochen die Planungen des Trainerteams doch gehörig durcheinander. So war es auch nicht verwunderlich, dass in spielerischer Hinsicht noch nicht wieder alles rund lief. Gegen den Aufsteiger aus Arnstadt hatte man das Zepter des Handelns über die gesamte Spielzeit fest im Griff und gestattete dem Gegner keine echte Tormöglichkeit.