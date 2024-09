Der neunte Spieltag der Kreisoberliga ist erneut dreigeteilt. Los geht es am Freitagabend auf der Sportanlage der Wolkenrasenkicker in Sonneberg. Hier stehen sich die SG 51 und der Hainaer SV gegenüber. Es ist der siebte Vergleich der beiden in der höchsten Kreisspielklasse. Bisher gab es vier Siege für die Grabfelder, einen Erfolg für die Sonneberger – das war beim letzten Aufeinandertreffen an gleicher Stelle (2:1) – und ein Unentschieden. Interessant ist, dass bei den bisherigen Ergebnissen immer eine „zwei“ mit dabei war. Ob das am Freitag auch so sein wird?