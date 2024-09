Stefan Heß war sich nach dem 4:1-Erfolg im Stadtderby nicht ganz sicher, was ihn am Abend auf der Goldlauterer Kirmes noch erwarten würde. „Ein Unentschieden wäre vielleicht als Kirmes-Ergebnis schöner gewesen. Jetzt muss ich da durch. Mal gucken, wie es heute Abend wird“, sagt der Präsident des 1. Suhler SV und lacht. Das zu einem großen glücklichen Grinsen verwandelte Gesicht störten die Bedenken natürlich nicht. Der 1. Suhler SV hat sich am Freitagabend (27. September) in die Riege der Mannschaften eingereiht, die es seit der Einführung der Kreisoberliga im hiesigen Fußballkreis zur Saison 2012/13 geschafft haben, die ersten sieben Spiele allesamt gewonnen zu haben. Dieses Kunststück gelang 2013/14 der SG Viernau (25:9 Tore), 2015/16 dem VfL Meiningen (28:5) und 2023/24 Struth-Helmershof (30:12). Was alle drei gemeinsam haben: Sie wurden am Saisonende Meister.