Waren die beiden Abseitstore des 1. Suhler SV in der ersten Halbzeit vielleicht doch regelkonform? Und was wäre gewesen, wenn der Wind bei Paul Zimmermanns Ecke noch ein bisschen stärker gen Tor und den Ball nicht gegen den Pfosten geblasen hätte? Oder die Latte bei Steffen Kolks Freistoß nicht im Weg gewesen wäre? Und hätte Tobias Börner nach seiner Grätsche in höchster Not vor der Strafraumgrenze gegen Viernaus Stürmer Kusae Fathi Ahmend Yousha nicht mit Rot vom Feld geschickt werden müssen?