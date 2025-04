Das sagen die Trainer

Rick Brandl, FC Zella-Mehlis:

„Wir haben uns von Beginn an auf eine knifflige Aufgabe und einen unangenehmen Gegner eingestellt, den wir früh unter Druck setzen wollten. Das hat speziell in der ersten Halbzeit gut funktioniert. Wir haben versucht, den Ball laufen zu lassen und sind so zu einigen guten Tormöglichkeiten gekommen, haben neben den beiden Toren noch zweimal Aluminium getroffen. Mit der 2:0-Führung im Rücken hat es sich nach der Pause ein bisschen so angefühlt wie zuletzt gegen Breitungen. Wir wollten dann aber zu 100 Prozent dranbleiben und die Zweikämpfe annehmen. Die zweite Halbzeit war insgesamt etwas wild, aber spätestens mit dem 3:0 war dann auch beim Gegner der Stecker gezogen. Bei unseren Gästen kam dann leider noch die unglückliche Verletzung dazu – an dieser Stelle: Gute Besserung!“