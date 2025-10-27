Nach dem Ausscheiden aus dem Kreispokal in der vergangenen Woche war der SV Germania Ilmenau auf Wiedergutmachung im Meisterschaftsspiel gegen den SV Schwarza aus. Dies gelang eindrucksvoll mit sehenswerten Offensivaktionen über die gesamte Spielzeit, was sich letztlich auch im Endergebnis niederschlug: 8:0 siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Giehl. Erstmals in dieser Saison wurde auf dem Kunstrasenplatz gespielt, was den Spielfluss ein Stück weit schneller machte. Hier hatte der Gastgeber eindeutige Vorteile im Spielaufbau und in den erarbeiteten Tormöglichkeiten.