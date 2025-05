Mit einem Sieg beim schon als Absteiger feststehenden Aufsteiger Kromsdorf wollte Ilmenau weiter seine Serie ohne Niederlage in diesem Jahr fortsetzen und somit seinen zweiten Tabellenplatz festigen. Dass es für die Heimmannschaft zu einem zweistelligen Debakel kam, lag an der starken offensiven Aufstellung der Ilmenauer Mannschaft. Kutzer, Hertel, Machts und Alzoughbi hatten zusammen vor dem Spiel bereits 49 Mal in dieser Saison getroffen. Diese Quote bauten sie auf 56 Treffer aus. Auch der Einsatz von Careaga-Izaguirre nach längerer Pause wirkte sich positiv auf das Spielverständnis im Mannschaftsgefüge aus. Mit Finn zusammen vor der Abwehr spielend, waren sie die Ideengeber für das Offensivspiel. Mit dem Tempo Ilmenaus war Kromsdorf über die gesamte Spielzeit überfordert und hatte in den Zweikämpfen meist das Nachsehen. Das Eckenverhältnis von 14:3 spricht hier auch eindeutig für den Gast.