Die Zahl der Absteiger aus der Fußball-Kreisliga hängt noch von vielen Faktoren ab. Davon will sich die SG Empor Kloster aber nicht beirren lassen und sammelt bis zum Saisonende so viele Punkte wie möglich. Drei weitere kamen für den Tabellenzwölften im Derby bei Wacker Bad Salzungen II hinzu. Zakaria Horo und Sascha Wieczoreck schossen Empor vor circa 150 Zuschauern in Führung, ehe Erik Michael Leusche und Michael Schäfer noch vor der Pause für die Wacker-Reserve ausglichen. Zum Helden wurde aufseiten der Gäste wurde dann Nils Weisheit mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 54. Minute. Mit Abpfiff kam erst die Erleichterung und dann die Party. „Ein schönes Spiel von beiden Mannschaften und wir sind richtig glücklich über die Punkte. Beim Zweiten Herda wollen wir auch punkten und gegen Dermbach II daheim dann alles schön machen für unsere Fans, die uns jahrelang begleiten haben“, so der 2. Empor-Vorsitzende Sven Hossfeld.