Am vergangenen Wochenende feierte der FSV 06 Mittelschmalkalden einen 3:1-Erfolg im Auswärtsspiel beim FSV Floh-Seligenthal II und sicherte sich damit drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg in die Kreisoberliga. Die Meisterschaft ist allerdings noch nicht sicher, diese kann auf eigenem Platz am Sonntag gegen Wasungen eingefahren werden.