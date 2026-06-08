Durch einen souveränen 6:1-Auswärtserfolg bei der SG Goldlauter II sicherte sich die SG Fortuna Kaltennordheim als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga den Aufstieg in das Oberhaus der Rhön-Rennsteig-Fußballkreises. Nach dem Sieg am Samstag sind die Rhöner nicht mehr von latz zwei der Tabelle zu verdrängen und folgen daher dem 1. Suhler SV II in die Kreisoberliga. Auch die Saison der Rhöner mit bisher 18 Saisonerfolgen und nur drei Niederlagen kann als sehr gut bezeichnet werden. Da Torjäger Yannik Günther mit 25 Treffern in der Torschützenliste deutlich führt, winkt den Kaltennordheimern noch ein weiterer Pokal. Angereist waren die Rhöner mit einem großen Fanbus. Dementsprechend gut wird die Stimmung auf der Heimfahrt gewesen sein. Auch zurück in Kaltennordheim wurde weiter gefeiert, wie etliche Posts in den sozialen netzwerken am Samstagabend beweisen.