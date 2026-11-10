Nach dem überraschenden Abschied von Aufstiegstrainer Matthias Römhild im Sommer führte der Sportdirektor Christian Buberl den FSV Schmalkalden durch die bisherige Kreisliga-Saison und das überaus erfolgreich. Mit zehn Siegen in zehn Spielen führt man die Tabelle an und sorgte auch im Ligapokal für eine Überraschung. Buberl stellte beim Saisonauftakt allerdings klar, dass man zum Winter einen neuen Trainer suche. Mit Silvio Möller ist dieser nun gefunden.