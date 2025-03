Im Testspiel gegen den osthessischen Kreisligisten SpVgg. Neuswarts am 16. Februar kam es in der 14. Spielminute zu einer kuriosen Szene. Abwehrspieler Tom Schlotzhauer wollte eine gegnerische Hereingabe klären, doch ging der Ball von seinem Fuß in hohem Bogen über Torhüter Falko Spaar hinweg ins eigene Netz. In der Beschreibung zur Wahl heißt es auf der Webseite des WDR: „Aus 25 Metern Entfernung den Ball so mit der Picke ins eigene Tor zu befördern, ist ganz hohe Kunst. Bei Dalli Dalli hätte es früher geheißen: Sie sind der Meinung, das war spitze!“