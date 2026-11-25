„Es gibt kein Bier auf Hawaii“ sang Paul Kuhn einst. Gilt diese Liedzeile auch für Schmalkalden? Die Frage stellt sich nach dem vergangenen Wochenende beim FSV. Schließlich hatte der Vereinsvorsitzende Maximilian Schulz im September angekündigt: „Wir werden sicher auch Spiele verlieren in dieser Saison. Wenn das aber nicht so ist, mach ich hinterher auch gern ein 50-Liter-Fass für die Mannschaft auf. Darauf lasse ich mich festnageln.“