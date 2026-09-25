In ihrer vierten Saison seit der Rückkehr in den Herrenfußball stehen die Kicker des FSV Schmalkalden aktuell auf Platz zwei der Kreisliga – lediglich das Torverhältnis trennt sie ganz knapp vom Platz an der Sonne. Für den Aufsteiger soll die Kreisliga, insbesondere nach dem starken Start mit vier Siegen in vier Spielen, allerdings nur eine Zwischenstation darstellen. Gerne will man mittelfristig wieder dorthin, wo einst 2018 der Weg der Schmalkalder mit dem Rückzug des Herren-Teams zunächst endete: in die Kreisoberliga.