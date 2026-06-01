Im Spitzenspiel der Kreisliga zwischen dem Tabellenführer aus Heldburg und dem Zweitplatzierten aus Effelder sicherten sich die Gastgeber auf dem Rasen in Ummerstadt in der ersten Minute der Nachspielzeit den Heimsieg. Mit diesem Sieg ist die SG Heldburg/Ummerstadt mit jetzt neun Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze nicht mehr einholbar. So machen die Unterländer bei ihrer Premierensaison als Spielgemeinschaft sowohl den Staffelsieg in der Kreisliga als auch den Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt.