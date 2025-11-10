Nach etwas mehr als 90 Minuten Stadtderby auf dem Suhler Postplatz ist der neue Herbstmeister der Fußball-Kreisliga alles andere als begeistert von der eigenen Leistung. Man sei noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, mosert Suhls Trainer Marcel Kunze und macht keinen Hehl daraus, dass eine Punktteilung zwischen dem 1. Suhler SV II und der SG Goldlauter II wohl das gerechtere Ende für das kleine Highlight im Herbst gewesen wäre.