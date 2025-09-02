4:0-Führung, 5:4 nach 90 Minuten und vier Platzverweise in einer Halbzeit: Bereits beim Überfliegen des Spielprotokolls der Kreisliga-Begegnung zwischen Helba und Goldlauter II zeigt sich: Dieses Sonntagsspiel (31. August) war alles andere als gewöhnlich. Doch was sich hinter der Statistik verbirgt, schockte am Wochenende selbst langjährige Fußballer. Julian Plate, der Trainer von Goldlauters Reserve, ist noch am Tag danach fassungslos. Ein Spieler der SG Helba habe „allen den Fußballnachmittag zerstört“.