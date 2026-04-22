Drittes Heimspiel in Serie und abermals gab sich die SG Empor Kloster nicht geschlagen. Im Derby gegen den FC Barchfeld II erhielt der Gegner, ähnlich wie die Wacker-Reserve zwei Wochen zuvor, Unterstützung aus der Landesklasse. Doch das allein reichte nicht. Leon Baier schoss die Barchfelder zwar in Führung (9.), doch drehte Kloster die Partie vor 170 Zuschauern mit Toren von Zakaria Horo (14.), Nils Weisheit (56.) und Justin-Vinzent Hüther (86.) zu einem 3:1-Erfolg. Der April war mit sieben Punkten aus drei Partien damit bislang ertragreicher als die 16 vorangegangenen Saisonspiel von Empor (sechs Zähler). Der Heimsieg vom Samstag ließ Kloster in der Tabelle an der Zweitvertretung von Wacker Bad Salzungen vorbeiziehen. Sieben Spiele stehen noch aus, mit viel Selbstvertrauen geht es nun zum Auswärtsspiel bei Tabellenführer FSV Eintracht Eisenach.