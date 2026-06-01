Das freitagabendliche Derby gegen Goldlauters Zweite hätte für Primus 1. Suhler SV II eigentlich ein Spaziergang werden können. Seit dem 9. Mai kann niemand mehr die Reserve aus der Waffenstadt vom Kreisliga-Thron stürzen. Hinzu kam die Kadersituation bei der SG Goldlauter II, die bereits über die gesamte Saison angespannt ist. Tobias von Nordheim, Tim Amthor, Tarek Nasr und der an einem Kreuzbandriss laborierende Paul Recknagel sind nur einige der Ausfälle. „Das war schon eine verkorkste Saison, was die Verletzungen angeht“, blickt SG-Trainer Julian Plate zurück.