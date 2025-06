Die Fußballer des SV Germania Judenbach haben das erste Finale um den Kreisklassenpokal der Schwarzbacher Schlossbrauerei am Sonntag in Fehrenbach gewonnen. Der Meister der Kreisklasse-Staffel Ost besiegte den Staffel-Mitte-Meister SV 08 Engertal Schleusingerneundorf mit 3:1. Christian Kahlau (37.) und Frank Hammerschmidt (57.) hatten zunächst für Germania vorgelegt, Martin Reck ihn für die Engertaler auf 2:1 (61.) verkürzt. Den Treffer zum 3:1-Endstand für Judenbach erzielte schließlich Tobias Gläser (75.). 31 Mannschaften der Kreisklasse hatten sich am neu geschaffenen Wettbewerb beteiligt.