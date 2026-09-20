Die Gastgeber konnte zum Heimspiel gegen den SV 08 Steinach in voller Kapelle auflaufen. Nach seiner Verletzung war auch der Mannschaftskapitän der Eintracht, William Simon, zurück. Er führte seine Mannen wieder aufs Spielfeld. Julius Geyling, Torwart des FSV 06 Eintracht Hildburghausen, spielte dieses Mal ganz in grün. Sein Lieblingstrikot in weiß konnte er wieder nicht anziehen, da der Gegner vom Fellberg in Steinach in weiß kickte: „An meinem Trikot lag es heute nicht“, resümierte er nach dem Abpfiff und schmunzelt.