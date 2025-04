Der FSV 06 aus Hildburghausen hat auch das zweite Heimspiel in Folge mit 3:0 gewonnen und seine Ungeschlagen-Serie weiter ausgebaut. Dennoch hatten die beiden Teams aus Hildburghausen und Gospenroda beim Match am Sonntag etwas gemeinsam. Auf beiden Seiten fehlten jeweils fünf wichtige Akteure und Stammkräfte. Und was war der Unterschied der Teams auf dem Feld? Die Gastgeber konnten die Ausfälle besser kompensieren. Am Ende gewannen sie gegen die Grün-Weißen völlig verdient, wobei das Spiel auch 6:2 hätte ausgehen können.