Wenn am Samstagabend um 18.30 Uhr der Anpfiff zum FuPa-AllStarGame auf dem Sportplatz in Haina ertönt, geht es längst um mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Die Auswahlmannschaften der Fußballkreise Hildburghausen und Sonneberg treffen aufeinander – gespickt mit zahlreichen Leistungsträgern ihrer Vereine und dem Ehrgeiz, den Nachbarkreis sportlich hinter sich zu lassen. Im Rahmen des 80-jährigen Vereinsjubiläums des Hainaer SV kehrt das FuPa-AllStarGame dabei an den Ort seiner Premiere zurück. Bereits 2018 wurde das besondere Auswahlformat erstmals in Haina ausgetragen. Seitdem hat sich das Event zu einem festen Bestandteil des regionalen Fußballkalenders entwickelt.