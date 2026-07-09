Am Ostermontag war’s. „Ab da stand der Termin mit den Bayern fest“, blickt Jens Leutbecher, Fußball-Abteilungsleiter bei der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus, zurück. Da war er mit einer kleinen Delegation – darunter zwei Nachwuchskickerinnen der SG – extra bei den Bayern in München zu Besuch. „Am Campus in München trafen wir Lena Oberdorf (Nationalspielerin beim FC Bayern München/Anm. d. Red.).“ Elli Tresselt und Anni Leutbecher hätten der Bajuwarin sogar extra Lauschaer Glas mitgebracht – um den Pakt mit dem FC Bayern München auch symbolträchtig zu besiegeln. Der prominente Club schickt nun also am Wochenende vom 10. bis 12. Juli seine Regionalliga-Mannschaft ins Trainingslager nach Neuhaus am Rennweg und bestreitet am Abschlusstag ein Testspiel gegen die klassengleichen Mädels des 1. FC Magdeburg. Was für wohlklingend-bekannte Vereinsnamen da plötzlich auf den Plakaten rund um die Rennsteig-Stadt prangen.