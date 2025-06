"Für mich ging es natürlich schwierig los. Das wurde hinreichend thematisiert. Irgendwann Mitte der Hinrunde wurde ich wieder gebraucht", sagte Goretzka in Charlotte und berichtete: "Ich hatte, ehrlich gesagt, von Beginn an das Gefühl, dass ich eine große Wertschätzung vom Trainer bekomme. Und dabei ist es auch die ganze Saison geblieben. Und das ist für mich am wichtigsten."