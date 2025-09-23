Fußball: Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen

München - Trainer Vincent Kompany zählt seinen FC Bayern nicht nur wegen des erfolgreichen Auftakts gegen Club-Weltmeister FC Chelsea zu den Mitanwärtern auf den Gesamtsieg in der Champions League. "Ich habe auch letzte Saison gesagt, dass wir um den Titel mitspielen können. Und wenn ich noch zehn Jahre hier bin, werde ich das auch zehn Jahre immer wiederholen. Das ist die Basis für einen Bayern-Trainer. Da brauchen wir nicht drum herumreden", sagte der Belgier im Sky-Interview: "Jeden Wettbewerb, in dem wir antreten, wollen wir gewinnen."