Fußball: Kompany glaubt an Bayerns Champions-League-Chancen

Kompany: Gegen die Regeln der Sportwissenschaft

Dass die Bayern nach der sehr kurzen Sommerpause wegen der Club-WM in den USA mit sieben Siegen aus den ersten sieben Pflichtspielen gestartet sind, überrascht auch den Coach ein wenig. "Wir hatten kaum Urlaub und auch kaum Vorbereitung. Sportwissenschaftlich haben wir also sehr viele Dinge gemacht, die man nicht machen sollte", sagte Kompany: "Ich weiß nicht, woran es liegt mit dem wenigen Urlaub und der kurzen Vorbereitung, aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg und wollen da natürlich weitermachen."